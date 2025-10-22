Почему Индия сократит импорт российской нефти?
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время празднования индийского праздника Дивали в Овальном кабинете, передает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
Смотрите также Финансируют войну: некоторые страны ЕС увеличили импорт энергоносителей из России
Трамп отметил, что он имеет очень хорошие отношения с индийским премьер-министром Нарендрой Моди и уже общался с ним по поводу нефти.
По словам президента, Индия стремится к завершению войны России против Украины. Поэтому, мол, она не собирается покупать много российской нефти.
Он (Моди – 24 Канал) хочет окончания войны между Украиной и Россией так же сильно, как я. Они не будут покупать много нефти. Они сократили ее и продолжают сокращать.
Как Трамп давит на Индию?
Трамп продолжает давить на Индию, требуя, чтобы она отказалась от российской нефти. Сначала президент ввел 50% тарифы на индийский импорт в США, чтобы побудить Нью-Дели к этому.
Позже Трамп заявил, что Моди, мол, пообещал уменьшить импорт нефти из России. При этом он подчеркнул, что будет действовать решительно и не отменит разрушительные тарифы, если индийский премьер не сдержит обещание, пишет Reuters.
Они просто будут продолжать платить огромные тарифы, а они не хотят этого делать,
– добавил Трамп.
Стоит знать! В этом году Россия поставляет Индии 1,75 миллиона баррелей нефти в день. Вместе с тем доля российского сырья в общем импорте Индии уменьшилась, а американской – выросла.
Как Индия покупает российскую нефть?
Сейчас Индия остается крупнейшим морским импортером российской нефти. Нью-Дели стремительно нарастили поставки из России после 2022 года из-за введения санкций против Москвы и отказа западных стран покупать российскую продукцию. В ответ Кремль начал делать немалые скидки для покупателей из Индии.
Однако Индия стремится уменьшить давление высоких пошлин США, поэтому представители индийского правительства отправились на переговоры в Вашингтон. Впрочем, на переговорах американская сторона настаивала, что ключевым условием для снижения тарифов и заключения торгового соглашения является сокращение закупок российской нефти.
После переговоров один из чиновников Белого дома сообщил, что индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сокращают импорт российской нефти на 50%. Впрочем, по данным индийских источников, пока эффект сокращения не заметен, и его отражение в статистике ожидают только в декабре или январе.