"Нафтогаз" розповів про плани щодо критично важливого ресурсу для України

У "Нафтогазі" розкрили свої плани щодо імпорту природного газу. Зокрема, стало відомо, на які кошти будуть купувати сировину.

Імпорт газу в Україні

Очільниця департаменту управління комерційною діяльністю групи "Нафтогаз" Світлана Іванчук розповіла про намір почати купувати газ уже найближчим часом. Відповідну заяву вона зробила на форумі "Ukrainian Gas Open".

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Вона додала, що імпорт газу стартує з дня на день. За її словами, спершу потрібно отримати дозволи від регуляторів. Світлана Іванчук підмітила, що поточні темпи наповнення газових сховищ в Україні є хорошими. Крім того, експертка наголосила, що "Нафтогаз" зможе накопичити запланований обсяг газу до 1 листопада. Йдеться про 13,2 мільярда кубометрів газу.

Крім того, Світлана Іванчук заявила, що "Нафтогаз" буду купувати природний газ за кредитні кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку. Нагадаємо, у липні Україна отримала 200 мільйонів євро на посилення енергетичної безпеки.

В Україні запустили нову газову свердловину , яка дає 274 тисяч кубометрів газу на добу. Крім того, плановий вибій свердловини розташований безпосередньо під населеним пунктом.

Яка ціна газу станом на 1 серпня 2024 року:

Найбільший європейський газовий хаб TTF – віртуальна торгова точка для природного газу, де торговці можуть проводити біржові операції –пропонує ціну за газ на 40,3 євро за Мегават-годину.

Це означає, що тисяча кубометрів газу коштує 457,8 долара.

При цьому варто враховувати, що влітку ціни на газ в Європі значно нижчі ніж в зимовий період. Це означає, що імпорт сировини після початку опалювального сезону буде коштувати значно дорожче.