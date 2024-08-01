НБУ оштрафував "Українську платіжну систему"

Рішення про штраф Нацбанк ухвалив 30 липня 2024 року на основі планової перевірки "Української платіжної системи", яку провели у січні – березні 2024 року.

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У ході перевірки, яку проводив Департамент інспектування Національного банку, виявили низку порушень законодавчих норм України, які регулюють діяльність на платіжному ринку. Йдеться про:

Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг;

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг.

У результаті Національний банк України оформив штраф у розмірі 340 тисяч гривень. "Українська платіжна система" зобов'язана сплатити штраф протягом 7 робочих днів після отримання відповідного рішення від центробанку. Крім штрафу організація отримала письмове застереження від НБУ.

"Українська платіжна система" також має усунути усі порушення законодавства щодо діяльності на платіжному ринку. Ще одна вимога до товариства з обмеженою відповідальністю – це вживання заходів, аби не допустити повторного порушення вище згаданих норм у майбутньому. Крайній термін, який встановив НБУ, – 30 серпня 2024 року.