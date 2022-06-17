В Ілона Маска хочуть відсудити більше грошей, ніж він має: за що подали позов

Ілон Маск полюбляє криптовалюти, а ще більше ділитися своїми думками про них у твітері. Зокрема через твіти мільярдера про криптовалюту Dogecoin на нього подали в суд.

Інвестор, який вклав гроші у Dogecoin, подав на Ілона Маска позов на 258 мільярдів доларів, звинувативши його в управлінні фінансовою пірамідою. Цікаво, що за даними Bloomberg, статки Ілона Маска – найбагатшої людини світу – не дотягують до цієї суми. У нього 203 мільярди доларів.

Зверніть увагу Інфляція крокує світом: яка тактика допоможе вберегти заощадження від знецінення

За що звинувачують Ілона Маска

Позивач Кіт Джонсон звинуватив Ілона Маска, компанії Tesla та SpaceX у тому, що вони прорекламували Dogecoin, підвищивши його ціну, а потім дозволили ціні впасти.

Відповідачі з 2019 року знали про те, що Dogecoin не має цінності, але все одно просували Dogecoin, щоб отримати прибуток від торгівлі ним. Маск використовував своє становище найбагатшої людини світу, щоб керувати пірамідою Dogecoin для прибутку та розваги,

– йдеться у скарзі.

Позивач додав до своєї скарги коментарі мільярдерів Уоррена Баффета, Білла Гейтса та інших, які ставили під сумнів вартість криптовалюти Dogecoin.

Чому 258 мільярдів доларів

З травня 2021 року капіталізація Dogecoin впала на 86 мільярдів доларів. Джонсон вимагає потрійне відшкодування цієї суми. Звідси і 258 мільярдів доларів.

Окрім фінансового відшкодування, позивач хоче заборонити Маску та його компаніям просувати Dogecoin.

Що відомо про Dogecoin

Dogecoin – це криптовалюта-мем, яку створили у 2013 році як пародію на популярний інтернет-мем із зображенням собаки шіба-іну.

Попри те, що криптовалюта не мала за собою справжньої цінності, вона злетіла в ціні.

У травні 2021 року вона досягла піку і коштувала 74 центи.

Але відтоді обвалилася і зараз коштує приблизно 5,7 цента, за даними Yahoo!Finance. Разом з тим її капіталізація складає 7,61 мільярда доларів.

Зверніть увагу – НБУ "надрукував вже 190 мільярдів гривень: дивіться відео