Ілон Маск зробив неочікувану заяву про криптовалюту: що порадив мільярдер

Генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск відомий не лише завдяки своїм винаходам, але через любов до криптовалют, які суттєво вливають на сучасний світ. Проте, кілька його останніх заяв щодо "грошей майбутнього" стали причиною обвалу на криптобіржах.

Головним каналом зв'язку Ілона Маска з суспільство є соціальна мережа Twitter. Неодноразово, його твіти призводили до запуску атракціону суттєвих коливань на криптобіржах.

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Ефект Маска

Зокрема, один з найвідоміших геніїв сучасності досить активно підтримував Dogecoin.

Річ у тому, що Dogecoin був створений, як жарт, для того, щоб висміяти криптовалюту. Доля любить іронію. Який результат був би найіронічнішим? Валюта, створена, як жарт, у реальності стає справжньою валютою. На Місяць!

– пояснив свою позицію Маск.

Однак, перед появою у програмі “Saturday Night Live” на каналі NBC бізнесмен опублікував у своєму акаунті у твіттер, на який підписані 53 мільйони осіб, що криптовалюта – це перспективно, але закликав людей інвестувати з обережністю. До цього допису мільярдер також прикріпив відео свого лютневого інтерв'ю для телеканалу TMZ, у якому він поділився аналогічною думкою.

Щоб внести ясність, люди не повинні вкладати свої збереження у криптовалюту. Це нерозумно,

– заявив Ілон Маск.

Проте, після цього Маск додав, якщо ви маєте бажання поспекулювати та порозважатися – то є великий шанс, що криптовалюта стане у майбутньому валютою Землі, але "це лише припущення".

Позиція професіоналів

Попри те, що більшість професійних гравців ринку не розглядають віртуальну валюту у ролі резервної валюти, вони наголошують, що вкладникам варто інвестувати лише ту суму, яку вони можуть дозволити собі втратити.

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Оскільки їхня вартість насправді не відповідає якомусь основному джерелу цінності – наприклад, нерухомості, прибутку або відсотку. Тож, майже неможливо передбачити будуть вони падати чи рости. Це всього лише припущення,

– заявив Джеймс Ледбеттер редактор Fintech FIN.

Ледбеттер зазначив, що Dogecoin виділяється на фоні усіх криптовалют, які загалом є ризиковими та нестабільними. На його думку, інвестування у криптовалюту-жарт – ризик втратити майже всі накопичення, оскільки Dogecoin не має внутрішньої вартості, і він може дуже просто впасти в ціні, як і продовжувати рости.