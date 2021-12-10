У четвер, 9 грудня, інвестори Tesla пильно стежили за ринком. Вони очікували новин, на фоні яких акції виробника електрокарів пішли б вгору. Проте того дня Ілон Маск знову продав акції компанії згідно з планом на ліквідацію опціонів для керівництва.

Варте уваги Підсумки саміту СОР26: на які "зелені" компанії варто звернути увагу

Ілон Маск знову продав акції Tesla

Цього разу бізнесмен продав 934 091 акцію виробника електромобілів для сплати податків на дохід, оскільки він придбав 2,17 мільйона цінних паперів (опціонів) Tesla вартістю 6,24 долара за штуку. Згідно з Business Insider, майже мільйон активів реалізували за 963 мільйони доларів. Прибуток від опціонів керівництва на акції оподатковується як звичайний дохід.

Що таке опціон Це похідний фінансовий інструмент, який засвідчує право придбати або продати у майбутньому базовий актив на умовах визначених на час укладення такого опціону. Цей інструмент також називають опціонним контрактом.

Загалом з початку листопада Ілон Маск продав понад 11,03 мільйона акцій Tesla. Водночас мільярдер придбав 12,87 мільйона активів виробника електрокарів, використавши свої опціони. Компанія Tesla не відповіла на численні запити щодо коментарів про продаж акцій Маском.

Ілон Маск знову продав акції Tesla / Фото Unsplash

Цікаво, що Ілон Маск не єдиний, хто продавав активи виробника електрокарів. Його рідний брат Кімбал Маск, який входить до ради директорів Tesla, на початку листопада також продав 88 500 акцій компанії, за які він отримав приблизно 109 мільйонів доларів. Актуальні дані щодо статків засновника Tesla та вартості акцій компанії: