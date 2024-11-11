Tesla повернулася до елітного клубу компаній, а капітал Маска перетнув важливу межу

Після перемоги Дональда Трампа на виборах на фондовому ринку зафіксували стрімке зростання акцій компанії Ілона Маска, який його активно підтримував. Це дозволило виробнику електрокарів повернутися до елітного клубу, а Маску – збільшити особистий капітал.

Капітал Ілона Маска різко зріс, як й акції Tesla

Компанія Tesla, яка спеціалізується на виробництві електрокарів, зафіксувала стрімке зростання на ринку після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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Цінні папери Tesla у п'ятницю, 8 листопада, зросли в ціні на 7%, досягнувши пікового рівня за день на рівні 319,44 долара за штуку. Проте з 6 листопада акції компанії Ілона Маска подорожчали на 27%.

Важливо! Завдяки цьому ринкова капіталізація Tesla перетнула позначку в 1 трильйон доларів. Виробник електрокарів досягнув цього рівня вперше з квітня 2022 року.

Крім того, подорожчання акцій Tesla сприяло зростанню капіталу Ілона Маска На момент створення цього капіталу, статки бізнесмена оцінюють в 314 мільярдів доларів. Останній приріст становить 17,4 мільярда доларів. Він залишається найбагатшою людиною у світі, а з початку року його капітал збільшився на 84,7 мільярда доларів, згідно з даними Bloomberg.