Tesla вернулась в элитный клуб компаний, а капитал Маска пересек важный рубеж

После победы Дональда Трампа на выборах на фондовом рынке зафиксировали стремительный рост акций компании Илона Маска, который его активно поддерживал. Это позволило производителю электрокаров вернуться в элитный клуб, а Маску – увеличить личный капитал.

Капитал Илона Маска резко вырос, как и акции Tesla

Компания Tesla, которая специализируется на производстве электрокаров, зафиксировала стремительный рост на рынке после победы Дональда Трампа на выборах в США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

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Ценные бумаги Tesla в пятницу, 8 ноября, выросли в цене на 7%, достигнув пикового уровня за день на уровне 319,44 доллара за штуку. Однако с 6 ноября акции компании Илона Маска подорожали на 27%.

Важно! Благодаря этому рыночная капитализация Tesla пересекла отметку в 1 триллион долларов. Производитель электрокаров достиг этого уровня впервые с апреля 2022 года.

Кроме того, подорожание акций Tesla способствовало росту капитала Илона Маска На момент создания этого капитала, состояние бизнесмена оценивают в 314 миллиардов долларов. Последний прирост составляет 17,4 миллиарда долларов. Он остается самым богатым человеком в мире, а с начала года его капитал увеличился на 84,7 миллиарда долларов, согласно данным Bloomberg.