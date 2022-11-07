Вперше в історії людства люди володіють статками, які перетнули позначку у 200 мільярдів доларів. Тож дехто навіть називав осіб з такими капіталами учасниками найбільш елітного клубу у світі. Проте останні події на фондовому ринку призвели до змін.

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Що відомо про капітал Ілона Маска

На початку січня 2022 року статки очільника компаній Tesla, Twitter та SpaceX Ілона Маска оцінювали у понад 304 мільярди доларів. До цього у жовтні 2021 року його капітал становив 302 мільярди доларів. Тоді за добу він розбагатів приблизно на 10 мільярдів доларів, а майже за рік – на 132 мільярди доларів.

Маск став першою людиною у світі, яка досягла такого результату. Того ж року видання Forbes визнало Ілона Маска найзаможнішою людиною світу зі статками, на той момент, у розмірі 268 мільярдів доларів.

До теми! Крім очільника Tesla та SpaceX, засновник компанії Amazon Джефф Безос також на початку 2022 року володів капіталом у розмірі 203,1 мільярда доларів.

Зазвичай, одночасно у рейтингу найзаможніших людей світу немає більш як двоє осіб зі статками понад 200 мільярдів доларів. Тож клуб осіб з такими статками припинив існувати, оскільки останнім часом саме Ілон Маск був єдиним його учасником.

Після обвалу на фондовому ринку акцій Tesla статки бізнесмена Bloomberg оцінює у 190 мільярдів доларів. Загалом з початку року він втратив 80,4 мільярда доларів. Додамо, що за даними видання Forbes оцінює активи бізнесмена у 202,2 мільярда доларів.

Річ у тому, що американський бізнесмен володіє серйозною часткою акцій виробника електрокарів Tesla. Тож будь-які зміни вартості цінних паперів компанії прямо впливає на капітал Маска.

Для прикладу, від початку історії з придбанням соціальної мережі та компанії Twitter мільярдером акції виробника електромобілів впали в ціні на 35%. Крім Ілона Маска до першої п'ятірки найзаможніших людей світу, згідно з даними Bloomberg, також входять: