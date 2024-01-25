Компанія Tesla фіксує мільярдні втрати після тривожної заяви Ілона Маска 

Фінансовий звіт компанії Tesla за четвертий квартал 2023 року не виправдав очікування експертів. Цінні папери виробника електрокарів уже "відреагували", а також зафіксували зменшення капіталу Ілона Маска.

Річ у тому, що за 4 квартал 2023 року загальний виторг компанії зріс на 3% до 25,17 мільярда доларів, тоді як експерти прогнозували 25,6 мільярда доларів. Якщо порівнювати з попереднім роком, то цей показник збільшився лише на 1%.

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Новий обвал Tesla на фондовій біржі

Після публікації фінансового звіту за останній квартал 2023 року цінні папери Tesla "просіли" спершу на 6%, а на момент створення цього матеріалу – на майже 13%. Наразі ринкова капіталізація виробника електрокарів становить 576,9 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.

Далі – більше! Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск попередив інвесторів, що темпи зростання обсягів продажів у 2024 році сповільняться навіть попри знижки, пише Reuters. Варто додати, що торік компанія знизила ціни на чотири моделі автомобілів у всьому світі через уповільнення продажів.

У результаті виробник електрокарів може втратити 70 мільярдів доларів ринкової капіталізації, якщо компанія буде втрачати гроші. Тоді як за місяць виробник електрокарів має реальні шанси втратити приблизно 200 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що Ілон Маск прагне збільшити свою частку акцій у компанії Tesla. Мовляв, у поточній ситуації він не може ефективно розвивати компанію. Мільярдер навіть знову почав критикувати Марка Цукерберга, яка має вирішальне право голосу в Meta завдяки акціям подвійного класу.

За останній день капітал Ілона Маска зменшився на 937 мільйонів доларів, інформує Bloomberg. До того ж початку року бізнесмен став біднішим на майже 13 мільярдів доларів.