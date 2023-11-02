Інвестор, який вважає Маска "блискучим хлопцем", поділився цікавим прогнозом для його компанії

Мільярдер та інвестор Рон Барон очікує, що компанія Tesla у досить близькому майбутньому досягне феноменального прориву. З цим прогнозом погодився Ілон Маск.

Рон Барон, капітал якого Forbes оцінює у 5 мільярдів доларів, вважає власника компаній Tesla, X "блискучим хлопцем". Зокрема, інвестор прогнозує стрімке подорожчання виробника електрокарів на ринку у наступні 10 років.

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Tesla може злетіти до 4 трильйонів доларів

Згідно з оцінкою Рона Барона, за наступне десятиліття ринкова оцінка компанії Tesla сягне позначки в 4 трильйони доларів. Поточна вартість компанії становить 689,3 мільярда доларів і входить до десятки найдорожчих компаній у світі, за даними Global Ranking. Тоді як ціна акцій Tesla коливається на рівні 216 доларів за штуку. Цікаво, що на сьогодні найдорожча компанія у світі – це Apple з капіталізацією на рівні 2,8 трильйона доларів.

У 2016 році Рон Барон заявив, що Tesla стане однією із найдорожчих компаній у світі. На той момент, його фірма – Baron Capital Management – яка була одним із найбільших акціонерів виробника електрокарів. Ця ставка спрацювала. Станом на вересень 2021 року прибуток від неї оцінили удоларів, інформує Bloomberg

Загалом з початку 2023 року, акції компанії Tesla демонстрували постійне зростання., Проте у третьому кварталі ситуація суттєво змінилася, адже фінансовий звіт не виправдав очікування та прогнози. Зокрема, виробник електрокарів пережив дуже складний жовтень, коли цінні папери обвалилися на 21%.

За два тижні компанія Tesla подешевшала на 145 мільярдів доларів. Серед ключових причин спаду – занепокоєння щодо попиту на електромобілі. Цей фактор вплинув загалом на увесь сектор. Тоді як аналітик Morgan Stanley Адам Джонас вважає, що поступово на ринку з'являється розуміння, що інвестиції в електромобілі можуть мати руйнівний характер. Нагадаємо, що відразу після оприлюднення звіту особистий капітал Ілона Маска зменшився на 16 мільярдів доларів.

Реакція Ілона Маска

Американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск погодився із прогнозом вище згаданого інвестора. Він прокоментував це на платформі X. За його словами, аби досягнути капіталізації на рівні 4 трильйонів доларів, їм потрібно буде серйозно попрацювати, але вони здатні це зробити. Додамо, що для того, щоб прогноз Рона Барона став реальністю Tesla має подорожчати у шість разів.