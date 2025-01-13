Ілон Маск з початку року втратив мільярди доларів

Ілон Маск стрімко втрачає гроші з початку 2025 року. Ба більше, мільярдер зафіксував найбільші втрати серед першої десятки найбагатших людей у світі.

Найбагатша людина у світі втрачає гроші

З початку 2025 року Ілон Маск, який уже роками очолює рейтинг найбагатших людей у світі, зафіксував суттєві фінансові втрати. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Згідно з останніми даними, Ілон Маск з 1 по 12 січня втратив 6,61 мільярда доларів. Його статки знизилися до 426 мільярдів доларів. Маск все ще залишається найбагатшою людиною у світі. Ба більше, бізнесмен володіє рекордними статками в історії.

Найбільше на статки бізнесмена впливає вартість акцій компанії Tesla. Виробник електрокарів – це єдиний проєкт Ілона Маска, який є публічним. Для розуміння, з початку року акції Tesla впали в ціні на 2,25%. На момент створення цього матеріалу, акції Tesla коштують трохи більше 394 доларів, за даними MarketWatch