Илон Маск с начала года потерял миллиарды долларов

Илон Маск стремительно теряет деньги с начала 2025 года. Более того, миллиардер зафиксировал наибольшие потери среди первой десятки самых богатых людей в мире.

Самый богатый человек в мире теряет деньги

С начала 2025 года Илон Маск, который уже годами возглавляет рейтинг самых богатых людей в мире, зафиксировал существенные финансовые потери. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно последним данным, Илон Маск с 1 по 12 января потерял 6,61 миллиарда долларов. Его состояние снизилось до 426 миллиардов долларов. Маск все еще остается самым богатым человеком в мире. Более того, бизнесмен обладает рекордным состоянием в истории.

Больше всего на состояние бизнесмена влияет стоимость акций компании Tesla. Производитель электрокаров – это единственный проект Илона Маска, который является публичным. Для понимания, с начала года акции Tesla упали в цене на 2,25%. На момент создания этого материала, акции Tesla стоят чуть более 394 долларов, по данным MarketWatch