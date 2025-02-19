Маск пропонує масово роздавати гроші людям: хто заплатить за атракціон щедрості

Американський мільярдер Ілон Маск, який наближений до адміністрації Дональда Трампа, презентував пропозицію щодо повернення грошей платникам податків. Цей план на пряму пов'язаний з діяльністю Департаменту ефективності уряду США.

Ілон Маск пропонує роздавати гроші американцям

Ілон Маск запропонував президенту США Дональду Трампу виплачувати американцям кошти, як дивіденди від Департаменту ефективності уряду США. Зі слів бізнесмена, йдеться про платників податіків, передає 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Маск заявив, що платникам податків можна буде видавати чек на 5000 доларів. Мільярдер додав, що це будуть гроші, які зекономить Департамент ефективності уряду США (DOGE).

Проте першочергово цю ідею запропонував генеральний директор інвестиційної компанії Azoria Джеймс Фішбек. Повідомляють, що він є зовнішнім радником DOGE. Загалом цей план передбачає повернення 20% від запланованих DOGE заощаджень у розмірі 2 трильйонів доларів. Виплати мають отримати орієнтовно 79 мільйонів домогосподарств, які сплачують податки у США.

Нагадаємо, що під час передвиборчої кампанії Ілон Маск влаштував лотерею для виборців у штатах, які відіграють важливу роль під час кожних президентських виборів. Йдеться про щоденний розіграш 1 мільйона доларів.