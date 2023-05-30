Найсерйозніша проблема, яка насувається, – Маск назвав сектор у зоні ризику

Американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск поділився новим прогнозом щодо сектору нерухомості у США. Ба більше, він б'є на сполох через поточну динаміку у галузі.

Ілон Маск про нерухомість у США

Американський бізнесмен вважає, що комерційна нерухомість швидко тане. Раніше Ілон Маск заявляв, що у цьому секторі можуть виникнути проблеми після потрясінь у банківській галузі.

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Нагадаємо, що у березні 2023 року США та світ сколихнула новина про крах кількох банків. Багато уваги було прикуто до кредитора Silicon Valley bank. Більше про причини неочікуваного банкопаду читайте тут.

Крім того, на думку Маска, одна із найсерйозніших проблем, яка насувається має відношення саме до комерційної нерухомості. За його словами, регіональні банки також можуть зіткнутися із хвилею дефолтів через їх величезний вплив на цей сектор.

Ситуація у секторі

Загалом в останні місяці інвестори, які залучені до цього сектору, мали чимало причин для хвилювання. Серед головних причин:

Високі процентні ставки;

Складніші умови для кредитування;

Тренд на роботу з дому.

Експерти з JPMorgan підрахували, що наразі є приблизно 450 мільярдів доларів кредитів на комерційну нерухомість, термін дії яких закінчується у 2023 році та можуть призвести до дефолту.

Тоді як у Morgan Stanley Wealth вважають, що це ціни на комерційну нерухомість можуть обвалитися аж на 40% на тлі викликів у секторі.