У США подали позов проти Ілона Маска

У Комісії з цінних паперів та бірж США вважають, що Ілон Маск, який на сьогодні є найбагатшою людиною у світі, надто довго приховував інформацію про придбання значної частки в компанії Twitter. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Регулятор у позові вказує, що Ілон Маск порушив норми федерального законодавства про цінні папери:

Йдеться про те, що мільярдер не розкривав інформацію про придбання 5% акцій Twitter на 11 днів.

Комісія з цінних паперів та бірж США вимагає, щоб таку інформацію розкривали протягом 10 днів.

Крім того, у позові заявили, що Маск придбав акції Twitter на понад 500 мільйонів доларів, але за штучно заниженими цінами. Це призвело до фінансових збитків для інших інвесторів. При цьому після розкриття інформації про придбання акцій Маском, цінні папери Twitter подорожчали на понад 27%.

Важливо! Комісія з цінних паперів та бірж США вимагає, щоб Ілон Маск сплатив штраф, а також повернув прибутки, які він отримав, як заявляють в позові, незаконно. До того ж позов проти мільярдера подали колишні акціонери Twitter. Ілон Маск заявив, що затримка із розкриттям інформації була помилкою. Мовляв, він не планував вводити в оману інших акціонерів.

Як відреагував Ілон Маск на позов від Комісії з цінних паперів та бірж США

Ситуація з позовом Ілон Маск прокоментував через свого адвоката Алекса Спіро. Зокрема, він назвав цей позов частиною багаторічної кампанії переслідування з боку регулятора. Адвокат додав, що мільярдер нібито не зробив нічого поганого.

Крім того, представник мільярдера додав, що дії Комісії з цінних паперів та бірж США свідчать, що вони не здатні висунути справжні звинувачення. Алекса Спіро зазначив, що основою для позову стало несвоєчасного подання однієї форми. За його словами, навіть якщо Маск програє суд, то йому загрожує лише незначний штраф.