Ілон Маск написав, що відправить Dogecoin на Місяць: криптовалюта вже злетіла в ціні

Ілон Маск, який став дуже впливовим на ринках активів, вкотре підняв ціну чергової криптовалюти своїм твітом. Що ж такого написав Ілон Маск, читайте далі.

Глава SpaceX Ілон Маск 1 квітня написав про плани компанії у своєму твітері. Американські ЗМІ вже припустили, що це може бути першоквітневим жартом.

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SpaceX збирається відправити буквальний Dogecoin на буквальний Місяць,

– написав Маск.

Як відреагував Dogecoin

Криптовалюта Dogecoin одразу стрімко виросла в ціні. Станом на 14:48 її ціна сягнула 0,06789 долара, що на 25% більше, ніж день назад, за даними Libertex.



Акції Dogecoin за останній тиждень / Інфографіка Libertex

Жарт чи ні

Слова Маска "до Місяця" сприйняли неоднозначно. Хтось вважає, що йшлося про те, що ціна стрімко зросте. Інші ж пожартували, що на Місяць полетить справжня монета Dogecoin. Щоправда, такі криптовалюти, як Dogecoin, існують лише у цифровому вигляді.

Як Ілон Маск впливає на Dogecoin