Ілон Маск розкритикував колишню Безоса: до чого тут загибель Західної цивілізації та її гроші

Маккензі Скотт – це одна із найпотужніших та найвідоміших благодійниць у США. Проте Ілон Маск раптово почав критикувати її діяльність.

Маккензі Скотт отримала свої статки після розлучення із засновником компанії Amazon Джеффом Безосом. З 2019 року вона встигла віддати на благодійність мільярди доларів.

Варте уваги Спадок легендарних інвесторів: які поради допоможуть створити капітал

Маск розкритикував Маккензі Скотт

Ілон Маск прокоментував у соціальній мережі X (раніше Twitter) допис про намір Маккензі Скотт віддати на благодійність усі її кошти. Це також називають присягою дарування. На момент створення цього матеріалу, капітал Маккензі Скотт становить 35,2 мільярда доларів, згідно з даними Forbes.

Iлон Маск мільярдер та бізнесмен Супер багаті колишні дружини, які ненавидять своїх колишніх партнерів мають бути у списку "Причин загибелі західної цивілізації".

Наразі не зрозуміло, чим саме його роздратувала благодійність Маккензі Скотт. Припускають, що це може бути пов'язано з тим, що він активно критикує зусилля направлені на просування ідей різноманітності, рівності та інклюзивності.

У 2023 році Маккензі Скотт увійшла до першої п'ятірки найбільших філантропів США. Компанію їй склали Воррен Баффет, Білл та Мелінда Гейтс, Джордж Сорос.

Натомість статки Ілона Маска оцінюють у 189 мільярдів доларів. Цікаво, що Джефф Безос нещодавно знову став найзаможнішою людиною у світі, проте пізніше відкотився до другої позиції з 196 мільярдами доларів, інформує Bloomberg.