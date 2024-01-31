Ілон Маск втратив 56 мільярдів доларів, а акції Tesla впали: що трапилось

За підсумками торгів на постмаркеті NASDAQ акції автовиробника знизилися на 2,55% – до 186,7 доларів. Що стало причиною різкого падіння та до чого тут мільярди Ілона Маска, читайте далі.

Повернення винагороди

Акції Tesla впали після того, як суд у США призначив повернути бонусну винагороду Ілона Маска на загальну суму в 56 мільярдів доларів. Там вважають, що на момент отримання бонусу від Tesla, у Маска було більше контролю над компанією, ніж у її ради директорів та акціонерів.

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Суд у штаті Делавер постановив, що не було доведено обґрунтованості такої солідної суми винагороди. При цьому в суді вважають, що особи, які ухвалювали це рішення, "були зобов'язані Маску", а отже мільярдер мав на них вплив.

Простіше кажучи, ні Комітет із компенсацій, ні рада директорів не діяли на користь компанії, коли обговорювали план винагороди Маска. Фактично немає майже жодних доказів того, що переговори взагалі велися,

– зазначили в суді Делавера.

Зазначається, що Ілон Маск може оскаржити це рішення у вищій судовій інстанції.

Про який бонус йдеться

Серед людей, які ухвалювали рішення про винагороду, був головний юрисконсульт Tesla, Тодда Марон, який раніше був адвокатом Маска із шлюборозлучних процесів.

Бонус на загальну суму в 56 мільярдів доларів Маск отримав від Tesla у 2018 році. Завдяки йому статки Маска перевищили позначку в 100 мільярдів доларів, а сам бізнесмен на той момент став найбагатшою людиною у світі.

Пакет складався з 12 траншей опціонів на акції Tesla, які могли б перейти Маску за умови, що капіталізація Tesla збільшиться на 50 мільярдів, а сама компанія досягне певних цілей доходів.

Але того ж року акціонер Tesla, Річард Торнетта, подав позов проти Маска та кількох членів ради директорів з вимогою анулювати бонус, вважаючи його несправедливим. Навіть при тому, що сам Торнетта володів лише дев'ятьма акціями Tesla, критику підтримав і великий інвестор – пенсійний фонд California State Teachers 'Retirement System (CalSTRS).