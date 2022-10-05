Через Маска банки Волл-стріт можуть зазнати серйозних збитків: що сталося

Неочікуване рішення Ілона Маска придбати Twitter сколихнуло світ фінансів. На фоні цього акції соціальної мережі суттєво зросли в ціні. Тоді як для американських банків ситуація виглядає по-іншому.

Рішення Ілона Маска повернутися до ідеї придбання соціальної мережі Twitter Inc виникло в вкрай складний період для банків, які відповідають за фінансування суттєвої частини цієї угоди. Банки можуть зазнати неабияких втрат.

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Придбання Twitter Маском – виклик для банків

За умови реалізації будь-якої угоди про велике придбання, банки спробують продати боргові зобов'язання Twitter Inc, щоб отримати готівку. Проте апетит інвесторів до ризикових паперів істотно впав. В тому числі це стосується кредитів з використанням запозичень. Інвестори налякані через кілька причин. Серед них:

швидке зростання процентних ставок по всьому світу,

побоювання щодо потенційної рецесії,

волатильність на ринках, яку спричинило повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Водночас Ілон Маск надасть більшу частину з 44 мільярдів доларів, які він готовий заплатити за Twitter, продавши свою частку акцій виробника електромобілів Tesla. Крім того, він покладається на допомогу великих інвесторів. Тож потужні банки зобов’язані надати 12,5 мільярдів доларів. Зокрема, йдеться про:

Morgan Stanley,

Bank of America,

Barclays.

До синдикату також входять Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho Financial Group і Societe Generale. Аналітики оцінюють перспективи банків, які намагаються продати боргові зобов'язання як погані.

Борговий пакет Twitter оцінюють у 6,5 мільярда доларів, облігацій із заставою та без неї з сумарною вартістю у 6 мільярдів доларів. Тоді як експерт додав, що для банків ситуація виглядає далеко не ідеально, проте вони не мають іншого виходу, крім фінансування угоди.

Джерела із сектору фінансування із залученням позик вже повідомляли, що потенційні втрати банків Волл-стріт, залучені до боргових зобов'язань з Twitter, на такому ринку можуть досягати сотень мільйонів доларів. Актуальні дані щодо позицій соціальної мережі на ринку, на момент створення цього матеріалу, згідно з Yahoo!Finance: