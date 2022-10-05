Из-за Маски банки Уолл-Стрит могут понести серьезные убытки: что произошло

Неожиданное решение Илона Маска приобрести Twitter всколыхнуло мир финансов. На фоне акции социальной сети существенно выросли в цене. В то время как для американских банков ситуация выглядит по-другому.

Решение Илона Маска вернуться к идее приобретения социальной сети Twitter Inc возникло в крайне сложный период для банков, отвечающих за финансирование существенной части этого соглашения. Банки могут понести большие потери.

Обратите внимание Островки стабильности: какие активы всегда будут приносить прибыль

Приобретение Twitter Маском – вызов для банков

При условии реализации любого соглашения о большом приобретении банки попытаются продать долговые обязательства Twitter Inc, чтобы получить наличные. Однако аппетит инвесторов к рисковым бумагам существенно упал. В том числе это касается кредитов с использованием заимствований. Инвесторы напуганы по нескольким причинам. Среди них:

быстрый рост процентных ставок по всему миру,

опасения относительно потенциальной рецессии,

волатильность на рынках, вызванная полномасштабным вторжением России в Украину.

В то же время Илон Маск предоставит большую часть из 44 миллиардов долларов, которые он готов заплатить за Twitter, продав свою долю акций производителя электромобилей Tesla. Кроме того, он полагается на помощь крупных инвесторов. Мощные банки обязаны предоставить 12,5 миллиарда долларов. В частности, речь идет о:

Morgan Stanley,

Bank of America,

Barclays.

В синдикат также входят Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho Financial Group и Societe Generale. Аналитики оценивают перспективы банков, пытающихся продать долговые обязательства как плохие.

Долговой пакет Twitter оценивают в 6,5 миллиарда долларов, облигаций с залогом и без него с суммарной стоимостью в 6 миллиардов долларов. В то время как эксперт добавил, что для банков ситуация выглядит далеко не идеально, однако у них нет другого выхода, кроме финансирования сделки.

Источники из сектора финансирования с привлечением ссуд уже сообщали, что потенциальные потери банков Уолл-Стрит, привлеченные к долговым обязательствам с Twitter, на таком рынке могут достигать сотен миллионов долларов. Актуальные данные о позициях социальной сети на рынке, на момент создания этого материала, согласно Yahoo!Finance: