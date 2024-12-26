Серед інвесторів саудити та Nvidia: яка з компаній Ілона Маска залучила 6 мільярдів доларів

Компанія xAI, яка належить Ілону Маску, залучила нові інвестиції. Проте до процесу збору коштів допустили інвесторів, які виконали важливу умову.

Компанія Ілона Маска залучила мільярдні інвестиції

Компанія xAI, яка працює в галузі штучного інтелекту, залучила нові інвестиції. Стартап підтримали потужні фонди та відомі компанії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

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В інвестиційному раунді C стартап xAI отримав 6 мільярдів доларів. Компанія отримала кошти від таких інвесторів:

Andreessen Horowitz;

Blackrock;

Fidelity;

Lightspeed;

MGX;

Morgan Stanley,

OIA;

Sequoia Capital;

Valor Equity Partners;

Vy Capital;

Nvidia;

AMD.

Для прикладу, саудівська компанія Kingdom Holdings інвестувала у рамках фінансового раунду приблизно 400 мільйонів доларів США. Також додають, що участі в цього раунду для залучення коштів допустили лише тих інвесторів, які підтримали xAI під час попереднього раунду.

Важливо! Ба більше, інвестори, які допомогли Ілону Маску профінансувати придбання соціальної мережі Twitter, отримали доступ до 25% акцій xAI.

До того ж зазначають, що наразі стартап xAI оцінюють в 45 мільярдів доларів. Це майже вдвічі більше попередньої оцінки компанії.