Ілон Маск готує серйозні зміни в одній зі своїх компаній

Скандальний американський мільярдер Ілон Маск заявив, що ера важлива ера для соціальної мережі X підходить до кінця. Про головну зміну – розповідаємо далі.

У понеділок, 18 вересня, Ілон Маск обговорював з чинним прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу питання штучного інтелекту, антисемітизму та плани мільярдера щодо соціальної мережі X, яка у минулому була відома як Twitter.

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Ілон Маск хоче зробити X платним

За словами Ілона Маска, у компанії готують запровадження "невеликої щомісячної плати за використання системи X". Бізнесмен додав, що це потрібно для боротьби з "арміями ботів".

Нагадаємо, що Ілона Маск ще до покупки соціальної мережі досить часто говорив про проблему ботів, а також він планував її розв'язати. Проте після того, як він став власником Twitter ситуація з ботами та пропагандою лише погіршилася.

Ілон Маск наразі не оголосив, скільки буде коштувати підписка на X. Проте не виключають опцію, що це буде мінімальна сума. Крім того, він додав, що нібито на сьогодні компанія X нараховує 550 мільйонів щомісячних користувачів, які генерують від 100 до 200 мільйонів публікацій на день.

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