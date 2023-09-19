В понедельник, 18 сентября, Илон Маск обсуждал с действующим премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху вопросы искусственного интеллекта, антисемитизма и планы миллиардера по социальной сети X, которая в прошлом была известна как Twitter.

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Илон Маск хочет сделать X платным

По словам Илона Маска, в компании готовят введение "небольшой ежемесячной платы за использование системы X". Бизнесмен добавил, что это нужно для борьбы с "армиями ботов".

К теме! Напомним, что Илона Маск еще до покупки социальной сети довольно часто говорил о проблеме ботов, а также планировал ее решить. Однако после того, как он стал владельцем Twitter, ситуация с ботами и пропагандой только ухудшилась.

Илон Маск не объявил, сколько будет стоить подписка на X. Однако не исключают опцию, что это будет минимальная сумма. Кроме того, он добавил, что якобы на сегодняшний день компания X насчитывает. 550 миллионов ежемесячных пользователей, генерирующих от 100 до 200 миллионов публикаций в день.

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