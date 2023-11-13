Воррену Баффету слід було інвестувати в Tesla, коли вона коштувала 0,1%, — Маск

Маск вважає, що компанія Баффета могла вкластись у Tesla значно раніше. Так він відповів на допис Джорджа Мака, який регулярно публікує дайджести "0,1% ідей".

Що відбулося

Цими вихідними Джордж Мак опублікував аналіз питання, яке американський інвестор Воррен Баффет колись поставив студентам в університеті Джорджії: "Якщо ви могли б інвестувати в друга й отримувати 10% від його доходу до кінця життя — кого б ви вибрали?".

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У відповідь на допис Голова Tesla і SpaceX, а також власник X Ілон Маск написав:

Прикро, що він не інвестував у Tesla, коли вона коштувала 0,1% від сьогоднішньої вартості.

Йдеться про те, що компанія Баффета Berkshire Hathaway могла б вкластися в Tesla, коли її вартість становила менш як 700 мільйонів доларів. На момент створення цього матеріалу ринкова капіталізація компанії Маска становила 682 мільярди доларів на закритті торгів.

Якби Баффет раніше інвестував 70 мільйонів доларів за 10% частку, ця позиція сьогодні мала б вартість приблизно в 1 000 разів більшу. А це близько 70 мільярдів доларів.

Наприкінці 2008 року Berkshire Hathaway мала змогу придбати частку в Tesla за менше ніж 200 мільйонів доларів. Два роки потому компанію оцінили приблизно у 2 мільярди доларів. А у листопаді 2021 року його ринкова капіталізація досягла піку — понад 1,2 трильйона доларів.

Баффет не ставив на Маска

Баффет і його команда вклали 232 мільйони доларів у китайського виробника електромобілів BYD у 2008 році. Ця ставка зросла вартістю до понад 7 мільярдів доларів до початку 2021 року, і Berkshire зняла понад 1 мільярд доларів прибутку в останні місяці.

Маск неодноразово висловлювався щодо такого рішення Баффета, адже в різні Tesla потребувала вкладень і була на межі банкрутства під час фінансової кризи.