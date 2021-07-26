Ілон Маск опублікував нову теорію про Dogecoin: як змінилася ціна криптовалюти-жарту

Ілон Маск – відомий прихильник криптовалют. Проте, особливо увагу він приділяє Dogecoin, цифровій монеті, яка була створена як жарт. Цього разу мільярдер поділився новою теорією про Dogecoin.

Ринок криптовалюти поступово відновлюється після масштабного обвалу. Цифрові монети знову зростають в ціні. Зокрема, біткойн за останню добу подорожчав на 12%.

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Doge зростає в ціні через Маска

Ціна Dogecoin теж пішла вгору, після падіння нижче важливої психологічної позначки на початку липня – 0,17 долара. Мільярдер та гендиректор Tesla Ілон Маск поділився теорією про те що Doge – це не спекулятивний актив, а той який може принести гроші.

Я намагаюся сказати вам, що Dogecoin – це гроші,

– написав Маск у твітер.

Крім того, Ілон Маск став одним із гостей заходу Crypto Council for Innovation, де знову розповів про ідеї, які раніше використовувались для оновлення Dogecoin з допомогою Ethereum. Йдеться про зниження трансакційних витрат та досягнення максимальної швидкості транзакцій.

За даними CoinDesk, зараз Dogecoin коштує 0,22 долара. Цифрова монета подорожчала майже на 17%. Криптовалюта-мем у травні встановила історичний рекорд, злетівши в ціні до 0,74 долара. З того часу Doge подешевшав на 75%. Попри стрімкий обвал, за минулий рік ця цифрова монета подорожчала на 6000%.

Dogecoin зростає в ціні / Інфографіка CoinDesk