Ринок криптовалюти поступово відновлюється після масштабного обвалу. Цифрові монети знову зростають в ціні. Зокрема, біткойн за останню добу подорожчав на 12%.

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Doge зростає в ціні через Маска

Ціна Dogecoin теж пішла вгору, після падіння нижче важливої психологічної позначки на початку липня – 0,17 долара. Мільярдер та гендиректор Tesla Ілон Маск поділився теорією про те що Doge – це не спекулятивний актив, а той який може принести гроші.

Я намагаюся сказати вам, що Dogecoin – це гроші,

– написав Маск у твітер.

Крім того, Ілон Маск став одним із гостей заходу Crypto Council for Innovation, де знову розповів про ідеї, які раніше використовувались для оновлення Dogecoin з допомогою Ethereum. Йдеться про зниження трансакційних витрат та досягнення максимальної швидкості транзакцій.

За даними CoinDesk, зараз Dogecoin коштує 0,22 долара. Цифрова монета подорожчала майже на 17%. Криптовалюта-мем у травні встановила історичний рекорд, злетівши в ціні до 0,74 долара. З того часу Doge подешевшав на 75%. Попри стрімкий обвал, за минулий рік ця цифрова монета подорожчала на 6000%.

Dogecoin зростає в ціні / Інфографіка CoinDesk

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