Суд дав час купити Маску Twitter до 28 жовтня: сума угоди

6 жовтня суд штату Делавер зупинив судовий позов компанії Twitter проти Ілона Маска напередодні суду. Таким чином він дав мільярдеру час купити соціальну мережу за ціною 54,20 долара за акцію.

Загальна сума угоди з купівлі Twitter складатиме 44 мільярдів доларів. У наказі судді зазначається, що якщо Маск не закриє угоду до 17:00 28 жовтня, то судовий розгляд буде призначено на листопад.

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