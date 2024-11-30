Варто знати кожному: коли банки можуть проводити повторну ідентифікацію або верифікацію клієнтів

Банки зобов'язані ретельно перевіряти своїх клієнтів, як і отримувати актуальну інформацію про них. Існують ситуації, коли банки можуть провести повторну ідентифікацію або верифікацію особи. Усі деталі, пов'язані з цим процесом, прояснили експерти та НБУ.

Перевірка клієнтів в банку: що варто знати

НБУ ексклюзивно для 24 Каналу повідомив, що банки зобов’язані проводити належну перевірку як нових, так й наявних клієнтів. Зокрема, йдеться про ідентифікацію та верифікацію клієнта (його представника), забезпечення актуальності отриманих та наявних документів, даних та інформації про клієнта.

Водночас керівний партнер адвокатського об'єднання EvrikaLaw Андрій Шабельніков розповів, коли банки можуть звертатися до клієнтів з вимогою про повторну ідентифікацію чи верифікацію особи.

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Перш за все він зауважив, що, мабуть, кожна людина, яка має банківський рахунок та використовує банківську картку для здійснення розрахунків, стикалася з ситуацією, коли від банку надходить повідомлення про необхідність пройти процес ідентифікації/ верифікації для підтвердження своєї особи.

Що таке ідентифікація та верифікація даних в банку Ідентифікація – це отримання банком від клієнта його ідентифікаційних даних. Верифікація – це встановлення (підтвердження) кредитором відповідності особи клієнта у його присутності отриманим від нього ідентифікаційним даним.

Він розповів, що для проведення такої операції існує декілька підстав:

Закінчення терміну дії документів : якщо у клієнта закінчився термін дії паспорта або інших ідентифікаційних документів, банк має право вимагати оновлення даних. Це потрібно для підтримання актуальності інформації та дотримання вимог фінансового законодавства.

Періодичні перевірки для запобігання фінансовим злочинам : згідно з законодавством про фінансовий моніторинг, банки зобов’язані періодично перевіряти дані клієнтів для запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Це може включати запит додаткових документів або оновлення наявних даних.

Підозра у підробці документів або даних: якщо банк отримує інформацію про можливу підробку документів або неточності у наданих даних, він має право призупинити доступ до рахунку до отримання підтвердження від клієнта. Така ситуація може статися, якщо банк отримує від третьої сторони інформацію про фальшиві документи.

Важливо! Адвокатка Анна Даніель додала, що ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів, проведення фінансової операції, відкриття рахунку. За її словами, банк може здійснити ідентифікацію на підставі інформації, отриманої від клієнта (представника клієнта), або одночасно на підставі документів та/або інформації, отриманої банком з метою здійснення його верифікації.

НБУ про актуалізацію даних в банку

У НБУ заявили, що банки в межах здійснення належної перевірки своїх клієнтів обов'язково мають здійснювати актуалізацію даних про клієнта. Йдеться про отримані та наявні документи, дані та інформацію про нього тощо. Терміни актуалізації даних про клієнта залежать від ризику ділових відносин з клієнтом:

Для клієнтів високого рівня ризику перевірку потрібно проводити не рідше одного разу на рік;

Для клієнтів середнього рівня ризику відповідну процедуру здійснюють не рідше одного разу на 3 роки;

В інших випадках, за умови відсутності підозр, перевірку проводять не рідше одного разу на 5 років.

Також банки зобов'язані забезпечувати актуалізацію даних про клієнта, якщо виявлено факти наявності суттєвих змін. Для прикладу, йдеться про такі ситуації:

Закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності / визнання недійсними поданих документів;

Втрати чинності / обміну ідентифікаційного документа клієнта (представника клієнта);

Встановлення факту належності клієнта до PEP.

Ба більше, кредитори у своїх внутрішніх документах мають право передбачити й інші випадки, коли проводять актуалізацію даних про клієнта.

Зверніть увагу! У НБУ пояснили, що повторна ідентифікація та верифікація клієнта (його представника) не є обов’язковими, якщо ця особа пройшла ці етапи згідно з вимогами українського законодавства. Крім того, ці операції не обов'язково проводити, якщо банк не має підозр та/або підстав вважати, що наявні документи, дані чи інша інформація про клієнта не відповідає дійсності та/або більше не актуальна.

Вимоги до перевірки даних в банку під час воєнного стану

У постанові правління НБУ від 23 березня 2022 року вказали особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану.

Виділяють такі умови:

Якщо немає можливості встановити з клієнтом контакт або в разі закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, втрати чинності/обміну ідентифікаційного документа клієнта (представника клієнта), то банки можуть не проводити заходів щодо актуалізації даних про клієнтів.

Водночас, якщо немає перешкод для актуалізації даних про клієнтів, то цей процес здійснюють з використання дистанційних каналів зв’язку в межах технічних можливостей.

У Нацбанку додали, що згадані вище особливості є чинними протягом періоду дії воєнного стану в Україні.