Пенсію призупинили: у Мінсоцполітики роз'яснили, як повернути виплати

Частина українських пенсіонерів з 1 січня 2026 року залишилася без виплат. Пенсію призупинили через те, що вони не пройшли вчасно процедуру ідентифікації.

Чи повернуть пенсії українцям?

Однак пенсію не скасували назовсім, українці можуть повернути свої виплати, повідомляє Міністерство соціальної політики.

У затвердженому бюджеті Пенсійного фонду передбачені кошти на виплату призупинених пенсій у повному обсязі,

– наголосив очільник відомства Денис Улютін.

За інформацією відомства, частина українців вже отримали назад свої пенсії від початку 2026 року. Саном на 1 січня свої виплати поновили 68 тисяч пенсіонерів, які:

пройшли ідентифікацію у Пенсійному фонді;

подали декларацію, що не отримують пенсію від Росії.

Наразі у пенсіонерів є ще кілька місяців, що виконати законодавчі вимоги і повернути пенсію. Термін подання декларації до ПФУ подовжили до 1 квітня 2026 року.

Зауважте! Ба більше, тим пенсіонерам, які очевидних причин не ідентифікували свої дані вчасно, пенсійні виплати поновили автоматично.

Як повернути призупинену пенсію?

Щоб знову отримувати пенсію, пенсіонерам все ж таки доведеться пройти фізичну ідентифікацію, тобто підтвердити свої дані.

Фізична ідентифікація – це загальноприйнята світова практика. В умовах війни вона необхідна, щоб держава, у тому числі у межах міжнародних фінансових зобовʼязань, була впевнена: виплату отримує саме той, кому вона призначена,

– наголошує Улютін.

Процедуру можна здійснити одним із кількох способів, які пропонує Пенсійний фонд:

особисто у сервісному центрі ПФУ;

дистанційно через вебпортал електронних послуг Фонду;

онлайн через ДІю за допомогою Дія.Підпису;

у банку, де людина отримує пенсію;

у посольстві, якщо пенсіонер тимчасово проживає за кордоном.

У Мінсоцполітики закликали українців не зволікати з ідентифікацією та декларуванням, щоб забезпечити безперервне отримання пенсій.

Варто знати! Раніше у відомстві підрахували, що 1 січня 2026 року пенсії перестали виплачувати 337 тисячам пенсіонерів, які не пройшли ідентифікацію до 31 грудня 2025 року та не підтвердили неотримання виплат від держави-агресорки.

