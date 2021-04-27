Ідеальний шторм: ціна металу, який називають новою нафтою, зросла до рекордного рівня

Відновлення світової економіки після пандемії коронавірусу призвело до стрімкого зростання цін на м'які метали, в тому числі й на мідь. Чому метал називають новою нафтою – читайте далі.

Зараз на ринку зростає попит на мідь, тоді як пропозиція є досить обмеженою. Ці умови вже назвали ідеальним штормом.

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Ера відновлення

У понеділок, 26 квітня, вартість міді злетіла до 10 тисяч доларів за тонну. Це найвища ціна з 2011 року. Варто зауважити, що в березні 2020 року тонна цього металу навіть не коштувала 5 тисяч доларів.

На фоні відновлення світової економіки популярність м'якого металу набирає оберти. Актуальність цієї тенденції також підтримує проєкт президента США Джозефа Байдена у сфері інфраструктури на 2,2 трильйона доларів, де є ініціативи з розвитку зеленої енергетики.

Ціна на мідь стрімко зростає / Інфографіка MacroTrends

Бум електромобілів теж є одним з факторів впливу. Мідь все частіше використовують для створення нового виду автівок. Відомо, що на один транспортний засіб потрібно приблизно 200 фунтів (90 кілограмів) металу. Для порівняння, у процесі створення автомобілів з бензиновими двигунами достатньо від 20 до 50 фунтів міді (20 – 22 кілограми).

Нова нафта

За прогнозом Goldman Sachs, до 2025 року вартість металу може зрости до 15 тисяч доларів. В інвестиційній компанії вважають, що мідь – це нова нафта. Крім того, очікують, що попит на цей метал зросте на 900% до 2030 року.

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Тож, це десятиліття може стати найбільшою фазою росту обсягів світового попиту на мідь в історії. Проте, експерти переконані, що ринок міді абсолютно не готовий до цієї критично важливої ролі.