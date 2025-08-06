Близько восьми відсотків земної кори складається з алюмінію, що робить його найпоширенішим металом на планеті. Однак у природі він ніколи не зустрічається в чистому вигляді – завжди в сполученні з іншими елементами.

Чому алюміній такий популярний метал?

Алюміній має ключове значення у виробництві бляшаних банок, фольги, деталей для літаків і ракет, а також кухонного посуду. Він використовується в електричних проводах, дзеркалах і входить до складу багатьох синтетичних матеріалів, пише 24 Канал з посиланням на Sciencing.

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Крім того, алюміній застосовується у виробництві годинників, автомобілів, велосипедів, фарб і залізничних вагонів.

Які якості має алюміній?

Алюміній – це легкий, м'який, але міцний метал, який легко піддається обробці, а його колір може варіюватися від сріблястого до тьмяно-сірого. Він немагнітний і стійкий до корозії.

Примітно! У певних умовах алюміній здатний розчинятися у воді, хоча у звичайному середовищі цього не відбувається.

Найпоширеніші сполуки алюмінію – це галуни та оксид алюмінію.

Як виробляють алюміній?

Основна частина світового виробництва алюмінію заснована на переробці бокситів – гірської породи, що містить алюміній у природній формі в сполученні з киснем. В ході обробки з бокситів видаляється вода, залишається оксид алюмінію, з якого потім витягується чистий метал.

Цікаво! Найбільшим виробником алюмінію у світі є Китай. У 2021 році країна виробила понад 37 мільйонів тонн металу – значно більше, ніж будь-яка інша країна.