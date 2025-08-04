Що відбувається з акціями виробників швейцарських годинників?

У понеділок, 4 серпня, акції швейцарських компаній Richemont і Swatch показали волатильність. Вартість цінних паперів впала приблизно на 1%, скоротивши втрати після більш різкого зниження раніше – на 3,4% і 5% відповідно, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Годинникова галузь, яка у 2024 році експортувала продукцію на суму 26 мільярдів швейцарських франків (приблизно 33 мільярди доларів США), вже відчуває тиск через зміцнення швейцарського франка і зниження глобального попиту.

Зараз експорт швейцарських годинників рухається до найнижчого рівня з початку пандемії у 2020 році.

Якщо мита в США збережуться на рівні 39%, це може мати руйнівні наслідки для багатьох швейцарських брендів,

– зазначив аналітик Vontobel Жан-Філіп Берчі.

Генеральний директор Swatch Group Нік Хайєк закликав президента Швейцарії Карін Келлер-Зуттер зустрітися з Трампом.

Через непередбачуваність адміністрації Трампа тарифи можуть змінитися в будь-який момент. Давати точні прогнози в такій ситуації неможливо,

– заявив співвласник цюрихської інвестиційної компанії Rossier, Mari & Associates що володіє акціями Swatch Жорж Марі.

За оцінкою аналітиків Jefferies, хоча у 2025 році на частку годинникового сегмента припадало 32% продажів Richemont, ринок США забезпечував лише близько 10% від загального обсягу виторгу.

Важливо! Згідно з даними Федерації швейцарської годинникової промисловості, США залишаються найбільшим зовнішнім ринком збуту швейцарських годинників – на них припадає 16,8% експорту, що становить близько 4,4 мільярда франків.

Водночас у 2024 році 18% продажів Swatch припали на США. Після першого оголошення про введення мит у квітні компанія вже підвищила ціни на 5%.