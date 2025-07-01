Мільярдер у тіні: хто справжній власник OnlyFans та які у нього статки

Власник OnlyFans розбагатів на відвертому контенті, але сам вважає за краще залишатися в тіні. Мільярдер не дає інтерв'ю та не з'являється на публіці.

Хто власник OnlyFans

У Леоніда Радвінського є скромний персональний сайт, де він представлений як піонер електронної комерції та засновник компанії. Однак будь-які згадки про головне джерело його статків – платформу для контенту для дорослих за підпискою OnlyFans – практично стерті з публічного простору, пише 24 Канал з посиланням на WSJ.

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Радвінський ретельно уникає публічності. 43-річний підприємець не дає інтерв'ю та не з'являється на професійних заходах.

Хто такий Леонід Радвінський

Радвінський народився 30 травня 1982 року у Одесі. Коли він був ще маленький, його родина емігрувала у Чикаго.

Цікаво! Однокласники згадують його як розумного і іноді різкого підлітка, який захоплювався шахами і віддавав перевагу шкіряним курткам замість модних тоді речей від Abercrombie & Fitch.

Одним із перших його проектів був сайт Ultimate Passwords, зареєстрований у 2000 році, який, як стверджувалося, пропонував зламані паролі до порносайтів.

Серед сотень сайтів, якими він володів, були ті, в назвах яких фігурували зірки початку 2000-х – Періс Хілтон, Тара Рід, Брітні Спірс, Джесіка Сімпсон, Шеннон Елізабет та навіть Бен Аффлек.

Примітно! У 2004 році Радвінський заснував MyFreeCams – один із перших сайтів, де моделі вели живі платні трансляції з елементами спілкування.

У 2018 році, згідно з судовими документами, Радвінський брав участь у банкрутному аукціоні на активи легендарного бренду Penthouse, змагаючись із Pornhub та Hustler Ларрі Флінта. Хоча він не переміг, незабаром він придбав вдалий актив – 100% OnlyFans.

У нього, очевидно, було чітке стратегічне розуміння того, як працюють грошові потоки на цих сайтах. Він фактично віддав маркетинг на аутсорс нижньому рівню,

– підкреслила консультант Ethical Capital Partners, власника Pornhub Меггі Макдональд.

Спочатку платформа, заснована британцем Тімом Стоклі, нагадувала MyFreeCams: підписка на фото і відео конкретного автора. Під керівництвом Радвінського вже наступного року платежі користувачів зросли більш як у чотири рази – до 308 мільйонів доларів.

Статки Радвінського та скільки коштує OnlyFans

За даними обізнаних джерел, материнська компанія OnlyFans, вивчала можливість продажу платворми і вела переговори з банками і потенційними покупцями, оцінюючи бізнес до 8 мільярдів доларів. При цьому, за словами експертів, 8 мільярдів доларів — це занижена оцінка порівняно з іншими техкомпаніями з таким же прибутком.

Цікаво! Також у Радвінського щонайменше два величезних маєтка у Флориді. Перший, площею 1 000 квадратних метрів, раніше належав тенісистці Кріс Еверт. У 2023 році підприємець також придбав розкішний дуплекс із видом на океан вартістю понад 20 мільонів доларів.

Статки Радвінські становлять близько 4 мільярдів доларів. Згідно з британськими корпоративними даними, OnlyFans приносить величезний прибуток своєму власнику — за п'ять років, він, отримав близько 1,3 мільярда доларів дивідендами.