Українці можуть вийти на пенсію раніше: хто має право на відпочинок у 55 років

Українська пенсія призначається з 60 років та з урахуванням певного стажу. Однак є умови, коли на відпочинок можна вийти після 55-річчя.

Хто може вийти на пенсію до 60 років?

Така можливість доступна для людей певних професій, про що йдеться у постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах".

Вийти на пенсію раніше можуть працівники виробництв, робіт, професій, посад на роботах зі шкідливими й важкими умовами праці. Повний робочий день надає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Зокрема слід відповідати таким критеріям:

мати мінімум 10 років стажу роботи у шкідливих умовах; загальний страховий стаж повинен становити не менше ніж 25 років; досягти 55 років.

Серед людей, які мають змогу стати пенсіонером у 55 років, є машиністи, гірники, електромонтажники тощо.

Підтвердження права на пенсійне забезпечення за пільгами здійснюється на підставі записів у трудовій книжці та уточнюючих довідок, які видають підприємства, установи, організації або їх правонаступники. Про це наголосили у Пенсійному фонді України.

У довідці повинні бути вказані:

періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;

професія або посада;

характер виконуваної роботи;

розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи;

первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана така довідка.

Зверніть увагу! Надавати довідки потрібно, тому що у трудовій книжці відсутня інформація про зайнятість протягом повного робочого дня у шкідливих та важких умовах праці.

Хто ще може вийти на пенсію раніше?