Гру Hamster Kombat створив росіянин з рейтингу Forbes "30 до 30", – ЗМІ  

За останні місяці онлайн-гра Hamster Kombat у Telegram набула шаленої популярності. Йдеться про мільйони користувачів. Проте ця гра, як виявилося, має серйозні зв'язки з Росією.

Онлайн-гра з'явилася 24 березня. Розробники повідомили, що менше, ніж за два тижні кількість користувачів перетнула позначку в 1 мільйон користувачів. На сьогодні уже йдеться про понад 100 мільйонів користувачів, проте визначити точну кількість по факту неможливо, пише "Економічна правда".

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Що відомо про Hamster Kombat

Гра Hamster Kombat робить ставку на бажанні людей отримати легкі гроші, а також є частиною криптопроєкту, який пропонує користувачам заробляти віртуальні монети, які у майбутньому мають обміняти на реальні кошти.

Крім того, аби мати успіхи в цій грі потрібно заходи у неї орієнтовно кожні 3 години, а грати потрібно буквально кожного дня. Водночас ніхто не знає, яким буде курс обміну для монет з гри на цифрові. Ба більше, для того, аби це зрозуміти потрібно, щоб гра вийшла на криптобіржу.

Модель онлайн-гри максимально проста: тиснеш на хом’яка – отримуєш монету. Не потрібно жодних вкладень від гравців.

Гру створили у блокчейн-мережі Telegram – The Open Network (TON). Доступ до Hamster Kombat можна отримати лише через Telegram-бота. Водночас дізнатися точну кількість користувачів гри просто неможливо. Одна з причин – створення цілих ферм, які за допомогою кількох смартфонів одночасно тиснуть на хом’яка.

До чого тут Notcoin

Важливо додати, що одна із причин настільки стрімкого злету гри – це успіх досить схожого проєкту Notcoin, який пов'язаний з Telegram. Це також ігровий проєкт, який розробили в екосистемі TON. Користувачі також отримувати віртуальні монети, які потім конвертували в токени.

Проте Notcoin уже вийшов на криптобіржу, а користувачі змогли обміняти свої монети на справжні токени. Крім того, монета стрімко зростає в ціні. Зокрема, на початку червня, стало відомо, що токен всього за тиждень подорожчав майже на 300%.

Хто стоїть за Hamster Kombat

Повідомляють, що гру Hamster Kombat створив росіянин. Джерела називають IT-підприємця Едуарда Гуриновича. Бізнесмен, для прикладу, входить до російського рейтингу Forbes "30 до 30", інформує LIGA.net.

Також відомо, що він є засновником російських проєктів CarPrice (онлайн-аукціон вживаних авто) та CarMoney (кредитування під заставу авто). Крім того, 24 Канал писав, що на сайті гри немає інформації про розробників.

Проте завдяки сервісу who.is, який надає інформацію про реєстрацію домена, вдалося виявити, що хостингом сайту гри є RU-CENTER, найбільший російський хостинг-провайдер та реєстратор доменних імен.