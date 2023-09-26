Хакери зламали Mixin Network

Зловмисники атакували базу даних мережі, тому розробники припинили введення та виведення коштів на певний термін.

Читайте також Золото має шанси на "повернення": на які фактори варто звернути увагу вже сьогодні

Нагадаємо! Mixin Network – однорангова мережа призначена для масштабування і прискорення транзакцій з криптовалютою. Її протокол підтримує біткойн, Ethereum та ще кілька популярних монет.

У липні компанія відзвітувалася, що вартість 100 найбільших активів мережі протоколу становить трохи більше ніж 1,1 мільярда доларів.

Tether не переказуватиме долари у фіат для DeFi-проєкту із Сінгапуру

Tether відмовився конвертувати стейблкойни в долари США для DeFi-протоколу Cake, що базується в Сінгапурі, через зміни у своїх правилах.

Співзасновник та CEO платформи Джуліан Хосп навів скріншот повідомлення від Tether у якому йдеться про те, що нові умови передбачають відмову в обслуговуванні "корпораціям, контрольованих іншою організацією, директорами та акціонерами, зареєстрованими в Сінгапурі".

На думку користувачів такі дії зумовлені нещодавнім скандалом у юрисдикції. Тоді поліція виявила факт відмивання коштів на більш ніж 2 мільярди доларів у крипті.