Хакеры сломали Mixin Network

Злоумышленники атаковали базу данных сети, поэтому разработчики прекратили ввод и вывод средств на определенный срок.

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Напомним ! Mixin Network – одноранговая сеть предназначена для масштабирования и ускорения транзакций с криптовалютой. Ее протокол поддерживает биткойн, Ethereum и несколько популярных монет.

В июле компания отчиталась, что стоимость 100 крупнейших активов сети протокола составляет чуть более 1,1 миллиарда долларов.

Tether не будет переводить доллары в фиат для DeFi-проекта из Сингапура

Tether отказался конвертировать Стэйблкойны в доллары США для DeFi-протокола Cake, базирующегося в Сингапуре, из-за изменений в своих правилах.

Соучредитель и CEO платформы Джулиан Хосп привел скриншот сообщения от Tether, в котором говорится, что новые условия предусматривают отказ в обслуживании "корпорациям, контролируемым другой организацией, директорами и акционерами, зарегистрированными в Сингапуре".

По мнению пользователей, такие действия обусловлены недавним скандалом в юрисдикции. Тогда полиция обнаружила факт отмывания средств на более 2 миллиардов долларов в крипте.