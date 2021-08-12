Хакер, який стоїть за головною криптокрадіжкою світу, повернув майже 300 мільйонів: його мотиви

На початку цього тижня криптоплатформа Poly Network стала жертвою хакерської атаки. Кіберзлочинцю вдалося вкрасти з рахунків компанії понад 600 мільйонів доларів. Проте, через кілька днів хакер знову дав про себе знати.

Криптоплатформа навіть звернулася безпосереднього до хакера з проханням повернути гроші. Як не дивно, але кіберзлочинець, який стоїть за найбільшою крадіжкою в історії віртуальних валют, заявив, що не зацікавлений у грошах та погодився віддати цифрові монети.

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Неочікуваний поворот

Poly Network вже повідомила, що хакер повернув майже половину вкраденої суми – 260 мільйонів доларів. Криптоплатформа, яка допомагає поєднувати роботу різних типів блокчейнів, написала у твітер, що вона отримала цю суму у трьох криптовалютах:

Ethereum – 3,3 мільйона доларів,

доларів, Binance Coin – 256 мільйонів доларів,

доларів, Polygon – 1 мільйон доларів.

Загалом хакер повинен перевести на рахунки Poly Network щедоларів у токенах Ethereum тадоларів у Polygon.

Епопея з крадіжкою 600 мільйонів доларів у Poly Network / Фото Pexels

"Допомога" від хакера

Співзасновник британської компанії Elliptic Том Робінсон написав у твітер, що хакер опублікував цілу серію питань та відповідей, пояснючи свої дії. Кіберзлочинець стверджує, що з самого початку планував повернути гроші, а головна ціль його акції – виявити вразливі місця програмного забезпечення Poly Network.

Я не хотів спричинити паніку у світі криптовалют. Саме тому я обрав важливі токени,

– зізнався хакер.

Крім того, зловмисник додав, що розуміє наскільки це неприємно, коли твою систему безпеки ламають та назвав цю ситуацію – своєрідним уроком. Він додав, що провів цілу ніч, шукаючи слабкі місця Poly Network. За словами хакера, він "прихопив" цифрові монети, вартістю 600 мільйонів доларів, щоб криптоплатформа не змогла просто виправити свою помилку, нікому не повідомивши про цей інцидент.

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Том Робінсон, який регулярно проводить консультації правоохоронцям та представникам влади щодо криптовалют, зазначив, що було два можливих сценарії цієї події: або хакер просто хотів вкрасти цифрові монети, або справді намагався допомогти Poly Network удосконалити свою систему безпеки. Експерт наголосив, що природа технології блокчейну значно ускладнює життя кіберзлочинцям, оскільки можна відстежити шлях цифрових монет, відповідно, й гаманці хакерів.