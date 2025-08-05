Гвінея передала ліцензію на видобуток бокситів, яка раніше належала місцевому підрозділу компанії з ОАЕ Emirates Global Aluminium. Права на видобуток отримала нещодавно створена державна компанія.

Чому Гвінея націоналізувала видобуток корисних копалин?

Таке рішення було прийнято після розірвання у липні базової угоди, що регулює концесію Guinea Alumina – дочірньої компанії EGA. Військовий уряд Гвінеї призупинив експорт бокситів з жовтня та звинуватив компанію в невиконанні зобов'язань щодо будівництва глиноземного заводу, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Компанія втратила права на видобуток ресурсів через недотримання умов гірничого кодексу та угод, що передбачали завершення будівництва переробного підприємства спочатку до 2022 року, а потім – до 30 вересня 2026 року.

Про це повідомив міністр гірничодобувної промисловості та геології Буна Сілла.

Хто отримав ліцензію?

Ліцензія на видобуток була передана компанії Nimba Mining Company терміном на 25 років з можливістю продовження. Вона включає як видобуток бокситів, так і будівництво переробного заводу.

Примітно! Розробка родовища EGA, розташованого на північному заході Гвінеї, почалася у 2019 році – майже на два роки пізніше запланованого терміну. За даними Міністерства гірничодобувної промисловості, минулого року обсяги експорту бокситів з рудника скоротилися до 10,8 млн тонн у порівнянні з 14 млн тонн роком раніше.

Чому деякі країни прагнуть націоналізувати гірничодобувну галузь?

Країни Африки, що багаті на природні ресурси та знаходяться під управлінням військових режимів, все активніше прагнуть збільшити свою частку прибутку від спільних проєктів, а також посилити контроль над гірничодобувною галуззю.

Так, у червні уряд Малі передав державі на півроку один з найбільших золотих рудників континенту, що розробляється канадською компанією Barrick Mining Corp, після того, як сторони не змогли врегулювати суперечки щодо податкової заборгованості та впровадження нового гірничого кодексу.

Важливо! Гвінея є найбільшим у світі виробником бокситів – сировини, з якої отримують глинозем, що служить основою для виробництва алюмінію.

У тому ж місяці військове керівництво Нігеру взяло під контроль урановий рудник французької компанії Orano, звинувативши її у видобутку урану в обсягах, що перевищують передбачену частку, і допустивши можливість продажу активу.