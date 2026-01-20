Теплі речі та безплатна їжа: мешканці двох областей зможуть отримати допомогу

Мешканцям двох областей надаватимуть гуманітарну допомогу. Зокрема проєкт допомоги спрямований на родини з дітьми.

Хто може отримати гуманітарну допомогу в Україні?

Підтримка передбачена для сімей, що проживають на Сумщині та Харківщині, пише 24 Канал з посиланням на благодійну організацію СпівДія.

Читайте також Деякі українці отримають дві виплати у січні: кому передбачаються гроші

Ініціативу розпочали разом з Ukraine Children's Action Project. Мета – надати допомоги цієї зими уразливим родинам з дітьми, які проживають у прифронтових громадах сходу Україн та мають обмежений доступ до базових ресурсів, зокрема електропостачання та теплопостачання.

Команда підготувала продуктові набори та теплі пледи для родин.

Програму зимової підтримки СпівДія реалізує за підтримки "Дій для дітей України" Ukraine Children's Action Project, щоб допомогти сотням родинам із дітьми поблизу фронту легше пережити зиму,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Інформацію про дати та місця роздачі можна дізнатися з оголошень у громадах.

Нагадаємо, що також деякі ВПО можуть отримати гроші. Про це повідомили у Карітас-Спес Львівської Архідієцезії.

Надання грошової допомоги (грантів) передбачено для домогосподарств ВПО, які постраждали внаслідок війни для покращення економічного стану шляхом виробництва продукції сільського господарства/тваринництва або зайняття іншим видом діяльності.

Подати заявку можуть особи що проживають у таких областях:

Львівській; Тернопільській; Івано-Франківській; Чернівецькій.

Важливо! Учасники не повинні отримувати аналогічної гуманітарної допомоги на сільськогосподарську діяльність від РМ Карітас-Спес Україна чи інших благодійних організацій в Україні у 2025 році. А термін подачі заявок на участь – з 22 грудня 2025 року по 31 січня 2026 року.

Яку ще допомогу можуть отримати українці?