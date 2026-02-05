ФОПи не зможуть отримати допомогу від уряду: хто залишиться без грошей

В Україні надають допомогу батькам, які мають маленьку дитину, але все одно вийшли на роботу у режимі повного робочого часу. Підтримка передбачена за програмою "єЯсла".

Що відомо про допомогу "єЯсла"?

Виплати надаються щомісячно, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Отримати допомогу може будь-який законний представник дитини віком від 1 до 3 років, який відповідає двом критеріям:

фактично доглядав за дитиною; вийшов на роботу на умовах повного робочого часу.

Грошову допомогу не зможуть отримати прийомні батьки та патронатні вихователі.

Розмір підтримки у 2026 році становить 8 тисяч гривень щомісяця. Але для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, така допомога становить 12 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Допомога для догляду за дитиною "єЯсла" призначається з місяця, який настає після досягнення дитиною однорічного віку та до досягнення нею трьох років.

Водночас станом на сьогодні одна категорія громадян не може оформити на себе виплату. Мова йде про ФОП, про що зазначається у матеріалі 7eminar.

Чинний порядок програми не враховує самозайнятих осіб фізичних осіб-підприємців. І це попри те, що вони здійснюють професійну діяльність, а також отримують дохід та сплачують податки, зокрема єдиний соціальний внесок.

Проблема полягає у тому, що ФОПи не перебувають у трудових відносинах. Тому підприємці, які продовжують або відновлюють свою діяльність після народження дитини та несуть податкове навантаження на рівні з найманими працівниками, позбавлені доступу до державної програми.

Цікаво! На сайті Кабміну наразі опублікована петиція "Прирівняти ФОП до працюючих осіб для отримання виплат "єЯсла"". Якщо вона набере 25 тисяч голосів, то ситуація може змінитися.

Яку ще грошову допомогу можна отримати в Україні?