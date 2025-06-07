Які монети й банкноти вийшли з обігу в Україні

Періодично Нацбанк оновлює банкноти та монети в Україні. Нині з обігу виводять монети дрібних номіналів та банкноти гривні старого зразка, введених у обіг до 2003 року.

Які монети й банкноти не дійсні для розрахунку

НБУ регулярно оновлює банкноти та монети, а старі номінали та зразки поступово виводяться з обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

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Які купюри вийшли з обігу:

Усі банкноти до 2003 року випуску;

Банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень старого зразка замінюються на монети;

Банкноти номіналом 100, 200 і 500 гривень зразка 2003–2006 років вилучаються і замінюються на нові.

Які монети вийшли з обігу: з обігу виведені 1, 2, 5 і 25 копійок, а старі зразки монет 1 і 2 гривні поступово витісняються новими.

Такі гроші можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування. Обміняти можна:

у підрозділах Національного банку (Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків, Хмельницький);

у низці відділень уповноважених банків: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ".

Чому деякі гроші виходять з обігу і як це впливає на економіку

Вилучення старих банкнот з обігу – це частина комплексного рішення з оптимізації НБУ номінального ряду банкнот та монет гривні, спрямованого на підвищення захисту і якості грошей та спрощення готівкових розрахунків.

Коли Нацбанк виводить з обігу гроші, тоді знижуються витрати на обслуговування готівкового обігу. Також після вилучення зношених банкнот та дрібних монет скорочуються витрати на їх виробництво, транспортування та обробку. В деяких випадках скасування певних банкнот та монет може супроводжуватися змінами в грошово-кредитній політиці.