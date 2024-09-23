Росіяни "тонуть" у рекордних боргах з початку повномасштабної війни проти України

У Росії нарастає серйозна проблема. Жителі країни з 2022 року накопичили рекордні обсяги боргів за кредитними картками.

Росіяни накопичили серйозні борги

У серпні 2024 року стало відомо, що жителі Росії витратили 33,9% від доступного ліміту за кредитними картками. Про це повідомляють російські ЗМІ, з посиланням на дані "Скорінг Бюро".

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За останній місяць літа цей показник зріс на 1,9%, досягнувши рекордного рівня з початку 2022 року. Тоді він становив 31,6%. Варто додати, що тенденція до нарощення використання ліміту за картками набирала темпів з серпня 2023 року.

До теми! Росіяни накопичили за кордоном "тіньові резерви". За попередніми розрахунками, в іноземних юрисдикціях наразі зберігають 180 мільярдів доларів. Науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге вважає, що ці кошти можуть зберігати у країнах, які офіційна Москва вважає "дружніми". Для прикладу, в Туреччині або Індії.

При цьому середній чек у сегменті кредиток зафіксував максимуму в липні. Йдеться про 1217 доларів або 113 100 рублів. У "Скорінг Бюро" заявили, що витрати росіяни за кредитними картками зростають, оскільки зростають споживчі ціни в країні. Крім того, додають, що у серпні жителям Росії схвалили 2,05 мільйона нових кредитних карток на 2,5 мільярда доларів. Порівняно з липнем, обсяги видачі нових кредиток впали на 3,7% у кількісному і на 4,7% у грошовому.