Яку комісію встановлюють банки

Актуальні тарифи на зняття готівки в банкоматах різних банках зазвичай залежать від типу картки та суми, розповідає 24 Канал.

У різних фінустановах комісія може відрізнятися.

"Приватбанк"

За зняття власних коштів з картки для виплат комісія у банкоматі ПриватБанку становить 0%.

Тоді як за те, щоб отримати кошти з картки "Універсальна", доведеться заплатити 1% у своїй мережі та 1,5% – у чужій. Ба більше, для кредитних коштів чи шляхом кредитного ліміту комісія зазвичай більша – від 3% до 3,5% залежно від точного тарифу картки та умов договору.

Водночас зняття готівки через банкомат без картки за допомогою QR-коду для Digital-картки не тарифікується.

Ощадбанк

Зняття готівки в банкоматах Ощадбанку в межах встановленого місячного ліміту, як правило, є безкоштовним. Тобто комісія становить 0%.

Якщо ж клієнт перевищує ліміт, банк стягує комісію у розмірі 1% від суми.

Зняти кошти у банкоматах закордонних банків ще дорожче: доведеться додатково сплатити 1,5% від суми та 35 гривень.

Sense Bank

У Sense Bank розмір комісії за зняття готівки залежить від того, власні чи кредитні кошти використовує клієнт, а також від установленого безкоштовного ліміту.

Якщо це власні кошти, через банкомат можна зняти зазвичай до 20 000 гривень на місяць без комісії.

на місяць без комісії. У разі коли сума перевищує цей ліміт, доведеться заплатити 3% від суми, але не менше 25 гривень.

Для кредитних коштів комісія вища. За зняття готівки через банкомати стягується 4% від суми, але не менше 20 гривень. Причому тариф застосовується незалежно від того, банкомат Sense Bank це чи іншого банку.

Втім, умови можуть відрізнятися залежно від конкретної картки та тарифного пакета.

Які є альтернативи банкомату

Якщо банкомата поруч немає або не хочеться платити банківську комісію, в Україні діє популярна послуга "Готівка на касі".

У великих супермаркетах, таких як АТБ, Сільпо, Varus та інших, а також подекуди в аптеках та на заправках WOG, OKKO можна отримати іноді до 6 тисяч гривень на руки за одну операцію.

Для цього достатньо купити будь-який дрібний товар і попередити касира. Для більшості дебетових карток ця операція є безкоштовною, тобто найвигіднішою альтернативою класичним банкоматам.

Нагадаємо, під час воєнного стану з рахунку можна зняти не більше 100 тисяч гривень на день, оскільки такий ліміт встановив НБУ. Водночас обмеження стосується загальної суми за день, тоді як скільки грошей можна отримати за одну операцію в банкоматі, кожен банк визначає окремо.