Які перекази на картку потрібно декларувати

Податкові правила прив'язують обов'язок декларування не до способу отримання грошей, а до виду доходу та його джерела, повідомляє Державна податкова служба. Тобто надходження на банківську картку може бути доходом, який потрібно декларувати, але не кожен переказ автоматично має такий статус.

Державна податкова служба зазначає, що декларацію про майновий стан і доходи потрібно подавати, зокрема, якщо людина отримувала доходи від особи, яка не є податковим агентом, окремі види доходів, з яких податок не був утриманий, а також іноземні доходи.

Зверніть увагу! Наприклад, якщо фізична особа отримує оплату за послуги або інший оподатковуваний дохід без участі податкового агента, факт надходження грошей на картку не звільняє її від податкових зобов'язань. Такі кошти потрібно включити до річного оподатковуваного доходу та, якщо це передбачено законом, самостійно розрахувати податки.

Окремо ДПС наголошує на доходах від інших фізичних осіб. Якщо людина отримала оподатковуваний дохід від фізособи, яка не є податковим агентом, такий дохід потрібно задекларувати. У 2026 році для відповідних доходів базова ставка ПДФО становить 18%, а військового збору – 5%.

Важливо! Також обов'язковому декларуванню підлягають іноземні доходи. Це може бути, зокрема, зарплата, оплата за фриланс, дивіденди або інші виплати, отримані з-за кордону. Водночас для окремих видів іноземних доходів можуть діяти положення міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування.

Коли за гроші на картці звітувати не потрібно

Водночас не кожне поповнення картки створює обов'язок подавати декларацію. Зокрема, якщо людина протягом року отримувала лише доходи від податкових агентів, наприклад заробітну плату від роботодавця, і не мала інших доходів, які підлягають декларуванню, річну декларацію подавати не потрібно. Податки в такому випадку утримує та перераховує до бюджету податковий агент.

Не потрібно автоматично вважати доходом і будь-який звичайний переказ між власними рахунками або повернення власних коштів. У таких випадках саме зарахування грошей не створює нового доходу, оскільки людина не отримує економічної вигоди від власних коштів.

Зверніть увагу! Окремі правила діють і щодо подарунків та спадщини. Податковий кодекс передбачає випадки, коли такі доходи оподатковуються за нульовою ставкою або податок уже був сплачений, через що окреме декларування може не вимагатися. ДПС також прямо зазначає, що декларація не подається щодо спадщини, яка оподатковується за нульовою ставкою або з якої податок уже сплачено.

Водночас для подарунків від різних категорій осіб правила оподаткування відрізняються, тому важливо встановити не лише суму переказу, а й те, хто саме його здійснив та на якій підставі.

Загальний принцип простий: сама по собі картка не є критерієм для декларування. Якщо це оподатковуваний дохід, отриманий без податкового агента або з-за кордону, його потрібно відобразити у декларації. Якщо ж кошти належать до доходів, які вже оподатковані податковим агентом, або не включаються до оподатковуваного доходу за законом, подавати декларацію лише через факт зарахування грошей на картку не потрібно.

Для доходів, отриманих у 2025 році, деклараційну кампанію у 2026 році потрібно було провести до 1 травня 2026 року. Водночас для тих, хто має право на податкову знижку, декларацію можна подати до 31 грудня 2026 року включно.

Раніше ми писали, що в Україні можна зняти значну суму грошей безпосередньо у відділенні банку, однак під час воєнного стану діють встановлені НБУ обмеження. Розмір коштів, які клієнт може отримати готівкою, залежить також від валюти рахунку та внутрішніх правил конкретного банку.