Європейська комісія представила свої пропозиції за кілька днів до зустрічі глав фінансових відомств держав-членів ЄС. Цей захід запланований на четвер, 3 листопада.

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Мільярди євро для України від ЄС

Європейська комісія планує залучити фінансову допомогу для України у 2023 році на рівні 18 мільярдів євро у вигляді позик та грантів. Одна з ключових цілей – допомогти перекрити приблизно половину дефіциту бюджету України, який очікують у наступному році. Згідно з цим планом, виплати будуть проводити кожного кварталу, починаючи у січні, якщо це буде можливо.

Важливо! Загалом нестачу бюджету України на наступний рік оцінюють у 38 мільярдів доларів або 20% ВВП. Відтак кожного місяця держава буде потребувати вливань із-за кордону у розмірі 3 – 3,5 мільярда доларів на місяць.

За даними документа, який вивчили в Politico, Україна в осяжному майбутньому неабияк потребуватиме короткострокової фінансової підтримки.

Саме тому вкрай важливо, щоб додаткова підтримка від ЄС була мобілізована якомога швидше та надавалася на регулярній та прогнозованій основі,

– йдеться у матеріалі.

Варіанти надання допомоги від Європейської комісії

У рамках першого варіанту, який називають найбільш вигідним, йдеться про залучення коштів під так званий "запас міцності" або різницю між максимальним розміром суми, яку ЄС може отримати від членів блоку, та витратами Євросоюзу по факту.

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Другий варіант – це повторення методу, який вже використовують. Йдеться про надання країнами бюджетних гарантій для Європейської комісії. Проте цього разу ці гарантії мають покривати 100% суми, тоді як раніше цей показник дорівнював 61%.

Оскільки в бюджеті ЄС "не залишилося іншого бюджетного покриття". Проте підкреслюють, що за цього сценарію, темпи надання фінансової допомоги Україні можуть сповільнитися на кілька місяців.

Третій варіант надання фінансової допомоги для України загалом схожий на попередній. Ключова відмінність – відсутність пункту з національними гарантіями. За умови нестачі коштів, Європейська комісія повинна буде зробити такі кроки: