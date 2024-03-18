Наразі програма для міжнародних приватних інвесторів, яка має на меті допомогти з відбудовою України, планує залучити 15 мільярдів доларів фінансування за підтримки державних органів та ринків капіталу.

Варте уваги Як відстежувати важливі та вигідні тенденції на фінансових ринках

Інвестиції для відбудови України

Віцеголова BlackRock Філіп Гільдебранд заявив, що Фонд розвитку України прагне отримати принаймні 500 мільйонів доларів від країн, банків розвитку та інших грантових установ. Ще одна ціль – 2 мільярди доларів від приватних інвесторів.

До теми! Повідомляють, що Фонд, найімовірніше, зареєструють у Люксембурзі. Головна ціль – це створення одного з найбільших державно-приватних кооперацій за аналогією з німецьким банком розвитку KfW, який створили після Другої світової війни, або Партнерством фінансування клімату між BlackRock і кількома урядами у 2021 році.

Водночас Україну консультують фахівці з компанії BlackRock та банку JPMorgan Chase з питань залучення приватного капіталу. За словами Гільдебранда, таким чином прагнуть об'єднати консорціум акціонерних та боргових інвесторів, які могли б профінансувати щонайменше 15 мільярдів доларів на реконструкцію в Україні.

Варто нагадати, що Світовий банк у лютому повідомив, що загальна вартість відбудови України після повномасштабного вторгнення Росії складе майже 500 мільярдів доларів. Українська влада й фінансові компанії проводять переговори про заохочення приватних інвесторів протягом півтора року.