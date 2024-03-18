Сейчас программа для международных частных инвесторов, которая имеет целью помочь с восстановлением Украины, планирует привлечь 15 миллиардов долларов финансирования при поддержке государственных органов и рынков капитала.

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Инвестиции для восстановления Украины

Вице-председатель BlackRock Филипп Гильдебранд заявил, что Фонд развития Украины стремится получить по крайней мере 500 миллионов долларов от стран, банков развития и других грантовых учреждений. Еще одна цель – 2 миллиарда долларов от частных инвесторов.

К теме! Сообщают, что Фонд, вероятнее всего, зарегистрируют в Люксембурге. Главная цель – это создание одного из крупнейших государственно-частных коопераций по аналогии с немецким банком развития KfW, который создали после Второй мировой войны, или Партнерством финансирования климата между BlackRock и несколькими правительствами в 2021 году.

В то же время Украину консультируют специалисты из компании BlackRock и банка JPMorgan Chase по вопросам привлечения частного капитала. По словам Гильдебранда, таким образом стремятся объединить консорциум акционерных и долговых инвесторов, которые могли бы профинансировать не менее 15 миллиардов долларов на реконструкцию в Украине.

Стоит напомнить, что Всемирный банк в феврале сообщил, что общая стоимость восстановления Украины после полномасштабного вторжения России составит почти 500 миллиардов долларов. Украинские власти и финансовые компании проводят переговоры о поощрении частных инвесторов в течение полутора лет.