Україна отримає майже 5 мільярдів доларів від Світового банку: куди направлять гроші 

Світовий банк виділить Україні грант на мільярди доларів. Відповідну угоду підписали Міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі.

Йдеться про суму у розмірі 4,5 мільярда доларів. Кошти надали США, які направили до Цільового фонду багатьох донорів як третього додаткового фінансування у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

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Україна отримає новий грант

В Україні грантові кошти від Світового банку направлять на забезпечення виплат пенсій та функціонування державних програм з соціальної допомоги. До цього переліку входять такі статті витрат:

Оплата житлово-комунальних послуг;

Підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

Оплата медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Це дозволить нам і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних і пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з агресором,

– прокоментував український урядовець.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко подякував США та Світовому банку за співпрацю та фінансову підтримку для України. Він наголосив, що ці кошти є важливим внеском у фінансування нагальних потреб в країні.